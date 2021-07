Green pass, Murelli (Lega) “No a modello Francia, potenziare cure domiciliari”

“Sono contraria al Green pass solo ai vaccinati per entrare nei locali come in Francia. Non si può obbligare le persone con l’inganno”.

Così la deputata piacentina della Lega, Elena Murelli, che prosegue: “Le misure adottate fino ad ora in Italia dal governo Draghi sono state efficaci. È chiaro che la macchina della sanità preventiva debba essere potenziata e che occorrano ulteriori investimenti. Per esempio, per le cure domiciliari, per evitare che i pazienti debbano essere curati in ospedale e arrivare in condizioni critiche come nella prima ondata”. “Sulla riapertura delle scuole – aggiunge Murelli – sono contraria a dividere i ragazzi tra vaccinati e non, come vorrebbe qualcuno: sarebbe una forma di ghettizzazione inaccettabile. Giusto tornare in aula con le mascherine e fare test di controllo per monitorare la situazione”.