“I festeggiamenti in centro per gli Europei? Siamo preoccupati, vedremo gli effetti nelle prossime settimane”

“I festeggiamenti in centro per gli Europei? Siamo preoccupati, vedremo gli effetti tra 3 settimane”.

Così il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino, nel commentare le immagini di grande festa e caroselli.

“Non a caso abbiamo inviato una lettera ai sindaci, chiedendo che non venissero allestiti maxischermi, per il timore di assembramenti importanti soprattutto a Piacenza. In tutta Italia abbiamo visto baci, abbracci, molta gente con la mascherina ma altrettante persone senza…Questo può essere un veicolo di trasmissione del virus”.