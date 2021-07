I volontari della Pubblica Valtrebbia tornano sui mercati “Prevenzione e sensibilizzazione”

Nel corso della prossima settimana (dal 26 al 31 luglio) la Pubblica Assistenza e Soccorso “Valtrebbia” di Travo, in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali di Travo e Coli, fornirà un presidio straordinario presso tutti i mercati della media Val Trebbia.

“L’iniziativa – spiega l’associazione – ha come obiettivo dotare i luoghi di maggior assembramento di postazioni sanitarie in cui gli operatori della Pubblica Assistenza saranno a disposizione per fornire informazioni circa i comportamenti da adottare nell’attuale situazione pandemica e illustrare il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Alla luce dei dati sui contagi anche nella nostra provincia, si ritiene fondamentale infatti mantenere una ferma consapevolezza che i pericoli derivanti dal Covid-19 non sono terminati e i comportamenti individuali sono decisivi per fermare la diffusione del virus”.

Inoltre, la Pubblica travese “continuerà a sensibilizzare sull’importanza delle vaccinazioni soprattutto per le persone maggiormente a rischio per età o patologie pregresse”. A tal fine, anche sui mercati sarà possibile far presente richieste di accompagnamento presso centri vaccinali per persone non deambulanti o allettate, servizio che la Pubblica di Travo ha puntualmente svolto nei mesi scorsi e continua tutt’oggi a svolgere. Come di consueto, infine, il personale sarà a disposizione per la misurazione gratuita dei parametri vitali, come la saturazione, la pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria in una prospettiva di monitoraggio della salute e promozione dei corretti stili di vita.