In formato ridotto rispetto al passato per motivi precauzionali, è tornato quest’anno a Casaliggio di Gragnano il “Memorial Paolo Zaffignani”, torneo di calcio a 5 organizzato da Lorenzo Zaffignani in collaborazione con U.S. Gragnano.

La manifestazione, giunta alla sedicesima edizione, ha dovuto tenere conto dell’emergenza Covid: gli organizzatori, oltre a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza, hanno deciso di contenere le partite nel corso di due sole giornate, riducendo a dieci il numero delle squadre partecipanti. La vittoria è andata alla squadra del Bar Fantasy. “Si tratta di un segnale importante di fiducia e speranza nel futuro per i tanti giovani del settore sportivo che per un lungo tempo sono stati costretti a rinunciare a svolgere ogni attività – commentano il sindaco Patrizia Calza e il Vicesindaco e Assessore allo sport Marco Caviati, presente, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale alle premiazioni -. Per questo sentiamo il dovere di ringraziare l’U. S. Gragnano e, in particolare, Lorenzo Zaffignani che, come sempre, si è molto speso per organizzare, nonostante le difficoltà, un evento che ormai è diventato appuntamento importante e atteso dello sport gragnanese”.

Classifica

Bar Fantasy

Trattoria La Sosta

Bar Barba

Autoscuola Giardino

Capocannoniere: Federico Corti

Miglior Giocatore del torneo: Filippo Messeri

Miglior Portiere: Goran Groshev