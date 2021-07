Il cane e le sue allergie – Cosa bisogna sapere?

Noi umani non siamo gli unici ad avere allergie, anche i nostri migliori amici possono contrarre allergie legate a varie cause., con conseguenti problemi legati al naso, alla pelle e ad altre parti del corpo. Purtroppo, le allergie dei cani sono in continuo aumento, perciò è bene conoscerle e prevenirle.

Quali sono le allergie dei cani più comuni?

Le allergie principali legate ai nostri amici sono:

Dermatite allergica, causata dalle pulci

Atopia

Allergie alimentari

La prima è legata al morso delle pulci (dalle più comuni a quelle rare) e si verifica nei cani dai 6 mesi di età in su. Le pulci, mordendo, iniettano la loro saliva, che contiene proteine dannose per i nostri cani. La reazione del cane può essere immediata (nella prima mezz’ora) o posticipata (dopo alcune ore).

L’atopia è un’allergia ambientale, che colpisce il 15% dei cani, con alcune razze particolarmente predisposte a questo problema, come i Boxer o i Golden Retriever. Generalmente, questo problema si verifica tra il primo e il terzo anno di vita, ed è causato da elementi ambientali apparentemente innocui, come pollini o erbe. Il danno principale è recato ai tessuti, con una fastidiosa reazione infiammatoria, con gli allergeni che entrano attraverso le vie respiratorie o attraverso la pelle.

L’allergia alimentare può arrivare a qualsiasi età, ed è causata dall’ingerimento di un determinato alimento per un tempo prolungato, che scatena appunto una reazione allergica.

Nel caso in cui la mucosa intestinale non dovesse proteggere a dovere il cane, gli allergeni potrebbero superare la barriera intestinale con la conseguente reazione. Gli alimenti più comuni nelle allergie alimentari sono carne di manzo, uova, latte (con i derivati) e altro.

Quali sono i sintomi?

Oltre al prurito, piuttosto comune soprattutto per le prime due allergie elencate, abbiamo problemi digestivi, infiammazioni dei tessuti e un notevole cambiamento comportamentale, condizionato dai sintomi fisici.

Come prevenire le allergie dei cani?

Per le allergie legate alla presenze di parassiti e pulci è necessario un trattamento antiparassitario, ma è fondamentale anche nutrire nel modo corretto il proprio cane, offrendogli varietà proteiche. Molte volte, infatti, le allergie alimentari sono causate anche da un cambiamento più o meno drastico nella dieta. L’atopia, invece, è ereditaria, perciò è meglio non far riprodurre i cani colpiti da questa allergia.

Quali sono i consigli per l’alimentazione?

Per iniziare a curare problemi come le allergie alimentari bisogna nutrire il proprio cane evitando gli allergeni, dopo averli individuati. È importante apportare una dieta che eviti a prescindere i potenziali allergeni, a tal proposito esistono aziende come Bellfor che propongono prodotti come cibo con le proteine dell’insetto, dotato di strutture complesse di amminoacidi. Nel sito vengono proposti anche integratori appositi che riducono i sintomi delle allergie, con un rafforzamento del sistema immunitario (che si indebolisce a causa del lungo contatto del cane con l’allergene).

Il consiglio è comunque quello di rivolgersi ad un veterinario competente, per analizzare al meglio il comportamento e gli eventuali problemi legati ad allergie. Vogliamo che il nostro cane stia bene, perciò dove c’è competenza c’è certezza.