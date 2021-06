Il centrosinistra schiera Paolo Bersani per il Comune di Rottofreno

Paolo Bersani ufficializza la candidatura a sindaco del Comune di Rottofreno. Guiderà la lista civica di centrosinistra, “RipensiAmo Rottofreno”.

“Questo percorso, che mi vede oggi candidato Sindaco, è partito molti mesi fa mettendo assieme tutte le anime del centro sinistra sul territorio, dall’area riformista a quella ambientalista, per ripensare assieme al nostro Comune e dare una visone futura con una lista alternativa alle forze politiche che hanno sostenuto la precedente amministrazione giunta oggi alla fine di un ciclo – dichiara Paolo Bersani – già dal nome vorremmo trasmettere la nostra volontà di ripensare il territorio in cui abitiamo partendo dalle piccole cose, dall’attenzione al dettaglio e alle istanze dei cittadini, per fare davvero la differenza”.

Paolo Bersani – laureato in psicologia, educatore, formatore e referente provinciale della Onlus Plastic Free Piacenza – sarà dunque il giovane candidato Sindaco, ma ci tiene a precisare che la lista, ormai terminata, sarà composta da persone di comprovata esperienza amministrativa e da un nuovo gruppo di giovani che si vogliono mettere in gioco per il loro Comune.

Nella nota inviata alla stampa il programma viene sintetizzato in alcuni punti fondamentali:

l’attenzione all’ambiente – per un Comune più verde e più pulito

la cultura – per rivitalizzare il territorio e tutte le frazioni

la scuola – per una didattica sempre più inclusiva anche per disabili e stranieri

il sociale – portando al centro la marginalità e permettendo a tutti i cittadini di sentirsi inclusi

il welfare – con i servizi sanitari essenziali facilmente raggiungibili da tutti