Il Fiorenzuola si è iscritto alla C: “Inviati tutti i documenti”

La società di calcio U.S. Fiorenzuola 1922 comunica con una nota pubblicata online che “in data odierna ha provveduto all’invio formale della totalità della documentazione necessaria per l’iscrizione al Campionato di Serie C 2021/2022”.

“I documenti sono stati inviati presso la Lega Pro, – viene precisato – nella sua sede centrale a Firenze. La società rossonera intende manifestare un ringraziamento pubblico alla figura della Segretaria Amministrativa Alessandra Foletti per il fondamentale lavoro svolto in tal senso”.

Una comunicazione che arriva dopo un primo annuncio di un paio di giorni fa, servito a fugare alcune indiscrezioni su divergenze presunte tra i soci della compagine valdardese.