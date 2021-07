Il nuovo Atelier dei cristalli d’acqua di Franca Franchi a Grazzano

“Un luogo dove sognare immersi nell’infinito del tempo, un luogo dove creare pervasi da mille stimoli misteriosi, un luogo dove parlare alla mente con i suoni del vento, un luogo dove specchiarsi nei colori delle trasparenze“.

E’ l’Atelier dei cristalli d’acqua aperto dalla scultrice piacentina Franca Franchi a Grazzano Visconti – borgo carico di suggestioni e della storia che si perde nei secoli – a fianco del Teatro del Castello e di fronte all’oasi verde di San Francesco nella via intitolata ad Anna Visconti 13. Una casa-laboratorio-esposizione nella quale perdersi per ritrovarsi in nuove esperienze regalando futuro a nuovi corpi, a nuovi oggetti, che siano complementi di arredo unici o creazioni pure da interrogare sui segreti dell’anima. “E’ sempre l’arte che fa muovere il motore, ispirazione e aspirazione – afferma Franchi -, traguardo da raggiungere e modo di vedere il futuro. Il nome, Atelier dei cristalli d’acqua, significa il ritorno alle origini, e dalle origini un nuovo inizio”.

Foto 3 di 12























La casa, continua l’artista, “è assolutamente unica, presenta anche esempi di opere realizzate ad hoc per gli ambienti creati, frutto di una ricerca orientata alla realizzazione di pezzi unici di design, arte da usare. I lampadari e le applique in acciaio spazzolato generano, con le loro pieghe, un effetto di movimento e producono l’impatto di vere e proprie sculture sospese. I tavoli sono costituiti da piani di vetro con opere materiche, gli specchi nascono dall’assemblaggio di elementi plastici. ogni ambiente è pervaso dall’arte e attraverso l’arte vive, racchiudendo l’energia e l’atmosfera di una dimensione onirica”.