Il Piace scalda i motori, alle 17:30 amichevole contro la Sampdoria

Primo test stagionale di “lusso” per il Piacenza Calcio, impegnato nel pomeriggio del 26 luglio contro la Sampdoria (fischio d’inizio ore 17:30) presso il centro sportivo di Temù (Brescia).

Tutti esauriti i biglietti per assistere dal vivo al match (erano disponibili 100 tagliandi per la tribuna), mentre sarà possibile seguire la partita in diretta streaming dalla pagina facebook del Piacenza Calcio.

I CONVOCATI DEL PIACE PER L’AMICHEVOLE CONTRO LA SAMP