Il Piacenza baseball ospita i Rays di Reggio Emilia per proseguire la striscia vincente

Il Piacenza Baseball spera di continuare la striscia vincente che dura da tre partite e per farlo deve superare un ostacolo tutt’altro che debole: i Reggio Rays arrivano domenica al De Benedetti con lo stesso intento del Piacenza, anche per difendere il quarto posto in classifica e per provare ad agganciare il trio di testa composto da Poviglio, Codogno e Junior Parma.

All’andata il doppio incontro sancì l’inizio della stagione agonistica, in virtù della possibilità di anticipare un turno di una settimana rispetto alla prima giornata. A spuntarla fu proprio la squadra di Reggio Emilia in entrambi gli incontri con il margine di un solo punto ed in entrambi i casi in rimonta. Da metà maggio ad oggi entrambe le squadre si sono adattate al campionato evolvendosi e trovando una propria identità, quindi anche nel caso di questo confronto nulla è dato per scontato. Numeri molto simili in attacco per le due contendenti, che producono medie battuta ed arrivi in base praticamente identiche. Leggermente migliori invece le statistiche del monte di lancio reggiano, ma le ultime uscite di Cufré e Dall’Agnese fanno ben sperare lo staff tecnico di Marenghi. Analizzando singolarmente i giocatori si può constatare come Chacon e Pascale stiano producendo numeri da categoria superiore, mentre l’ex biancorosso Fabio Riccò risulta tra i migliori lanciatori del campionato. In casa biancorossa invece, oltre ai soliti Cufré, Calderon e Molina in attacco stanno emergendo, giornata dopo giornata, i numeri in costante crescita di Perez e Minoia.

Appuntamento quindi alle 11 ed alle 15 per un doppio incontro che sicuramente esibirà qualità ed agonismo. Il Piacenza cercherà il doppio successo che permetterebbe di agganciare i diretti rivali al quarto posto della classifica del Girone A.

Programma giornata: Legnano-Junior Parma; Codogno-Poviglio; Avigliana-Ares MI; Piacenza-Reggio Emilia; riposo: Junior PR

Classifica Girone A: Poviglio 18v 4p; Codogno 17v 5p; Junior PR 15v 5p; Reggio E. 12v 6p; Piacenza 10v 10p; Fossano 8v 14p; Avigliana 7v 15p; Ares MI 6v 16p; Legnano 1v 19p