Il Tennistavolo Cortemaggiore quarta realtà nazionale a livello giovanile

Risultato di prestigio per il Tennistavolo Cortemaggiore: nella speciale classifica “Elia Mazzi” stilata dalla Fitet (Federazione Italiana Tennistavolo), che ha sommato tutti i risultati nazionali dell’attività a squadre e quelli individuali, il club magiostrino si è classificato al quarto posto fra le 124 società che sono andate a punti.

Una posizione che rinnova anche il primato regionale: per vedere la seconda società emiliano romagnola bisogna infatti scendere al nono posto con gli Alfieri di Forli, seguiti da Villa d’Oro Modena (22esimo posto). “Dopo il premio del Coni regionale dello scorso anno – che ha visto il club premiato a livello giovanile tra oltre 600 società partecipanti, 23esimo fra tutte le realtà esistenti in regione e una delle 5 piacentine – tale risultato – commenta la società magiostrina – non fa altro che confermare il valore e la tradizione del club, che recentemente ha visto riconosciuta a livello Fitet la scuola di tennistavolo”.

La classica finale con le significative prime 20 posizioni:

CASTELGOFFREDO (MN)

VERZUOLO (CN)

TORINO

CORTEMAGGIORE (PC)

FRASSATI (NA)

KRAS TRIESTE

VALECAMONICA (BS)

CASAMASSIMA (BA)

PRATO

CRAL COMUNE ROMA

ALFIERI DI ROMAGNA (FO)

LIVORNO

SILVER MILANO

TREVISO

PONG KING ROMA

SIRACUSA

MILANO SPORT

MARINO

MURAVERA (CA)

GENOVA