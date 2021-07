Il vaccino in Fiera: lo stand per gli over 60 non ancora immuni

Hai più di 60 anni e non ti sei ancora vaccinato? Fino alle 16 è possibile farsi inoculare il vaccino sulla Fiera di Sant’Antonino con accesso diretto e senza appuntamento.

E’ partito nella mattinata il centro vaccinale allestito su iniziativa dell’azienda Ausl per cercare di intercettare una fascia di persone a rischio che non ha ancora ricevuto il vaccino.

Il vaccino somministrato è quello Johnson & Johnson che prevede un’unica dose.

La postazione di accoglienza è stata organizzata sul Pubblico Passeggio, a fianco del liceo Respighi ed è attiva fino alle 16.

Le persone interessate alla vaccinazione sono accolte da volontari e personale di supporto e hanno un colloquio di valutazione con un medico. Una volta completata la fase di anamnesi, la somministrazione del vaccino avviene all’interno della palestra del liceo Respighi.