Dopo un lunedì caldo e soleggiato, in arrivo temporali e nuvole a Piacenza.

Secondo le previsioni Arpae, martedì 13 luglio è attesa una giornata segnata da nuvolosità variabile con piogge sparse in pianura; sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali. Dalla sera in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse. Nuvolosità variabile e probabili rovesci temporaleschi anche mercoledì 14 luglio, sia in pianura che sui rilievi: il maltempo dovrebbe anche portare una sensibile diminuzione delle temperature, con minime del mattino comprese tra 12 gradi sui rilievi e 16 gradi in pianura e massime pomeridiane tra i 19 gradi sui rilievi e i 26 gradi in pianura.