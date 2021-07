In Piazza Cavalli una gara di cocktail in ricordo di Medardo Casella

Si apre nel nome di Medardo Casella, il re dei barman piacentini recentemente scomparso, la rassegna “Estate con noi” a Piacenza.

Appuntamento il 7 luglio per una “Coktail Race” in sua memoria, che vedrà sfidarsi alle 20.3o in piazza Cavalli 40 barman di fronte ad una giuria tecnica costituita da quattro esperti a livello nazionale e da una giuria popolare, guidata da Andrea Usberti e Gianluca Brizzolesi, con dieci ospiti illustri di Piacenza. Condurranno la serata Roberta Ticchi e Giorgio Lambri.

I successivi appuntamenti si terranno mercoledì 14 luglio, con la serata dedicata al centenario della Moto Guzzi e al tour tra le frazioni cittadine, con esposizione delle due ruote nel cuore del centro; mercoledì 21 luglio, quando saranno protagonisti i prodotti di eccellenza del territorio, tra stand dedicati alle tipicità e “aperidop” grazie alla collaborazione tra il Consorzio Piacenza Alimentare e i Consorzi di tutela di Salumi Dop e Vini Doc; il 5 settembre, con l’evento “Sport in piazza” patrocinato dal Coni per promuovere le diverse discipline sportive tra bambini e ragazzi; infine la cena stellata di chiusura, l’8 settembre, con la premiazione di Isa Mazzocchi, chef donna dell’anno per la Guida Michelin 2021.