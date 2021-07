In un giorno 1400 prenotazioni, richieste del vaccino ancora in crescita a Piacenza

Continua l’effetto “green pass” sulle prenotazioni del vaccino a Piacenza: nella sola giornata di ieri (giovedì 22 luglio) sono state 1400 le persone che si sono rivolte ai canali dell’Ausl per richiedere un appuntamento.

Cresce dunque la domanda di vaccinazioni, con una decisa inversione di tendenza rispetto alle prime settimane di luglio quando le richieste giornaliere si aggiravano intorno a 300-400. Nella settimana corrente il trend di 800 al giorno di lunedì e martedì ha subìto un’altra accelerazione, con un migliaio di richieste mercoledì e il picco di 1400 ieri.

Difficile non imputare questa situazione alla decisione del Governo di imporre l’obbligo del green pass (il certificato vaccinale che arriva sul cellulare dopo la prima dose assunta) dal 6 agosto per accedere ai locali pubblici al chiuso e per una serie di eventi collettivi (leggi qui). Mentre nei prossimi giorni per le persone che hanno deliberatamente scelto di non vaccinarsi (senza essere esenti nei casi previsti dal Ministero della Salute) sono in arrivo nuove restrizioni sull’uso dei trasporti e anche nei luoghi di lavoro.

Sulla necessità di fare il vaccino, ecco le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi: “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire e senza vaccinazioni si deve chiudere tutto di nuovo”.

A fronte dell’incremento deciso della domanda di vaccinazioni l’Ausl di Piacenza ha fornito le indicazioni per prenotarsi e sui posti disponibili:

Prenotazioni solo online tramite Fascicolo sanitario elettronico o su www.cupweb.it

Date disponibili: – 27 e 28 luglio e 2 agosto (con seconda dose rispettivamente il 24, 25 e 30 agosto) con vaccino Moderna a Piacenza Expo

– 3 e 4 agosto (con seconda dose il 24 e 25 agosto) con vaccino Pfizer a Piacenza Arsenale

Prenotazioni via web ma anche in farmacia, al Cuptel 800.651.941 o agli sportelli, prime date disponibili:

– 28 luglio e 2 agosto (con seconda dose il 25 e 30 agosto) con vaccino Moderna a Piacenza Expo dai 18 anni in su

Prenotazioni solo in farmacia, al Cuptel 800.651.941 o agli sportelli:

– 28 luglio monodose con vaccino Janssen per chi ha più di 60 anni a Piacenza Expo