E’ stato inaugurato nella mattinata di lunedì 19 luglio il nuovo ponte ciclopedonale realizzato nei pressi di Soarza, nel Comune di Villanova sull’Arda.

Cofinanziato nella misura del 50% dalla Provincia di Piacenza e dalla Regione Emilia-Romagna attraverso l’utilizzo dei Fondi Comunitari per lo Sviluppo e Coesione (FSC2014-2020), l’intervento ha un valore complessivo di 800mila euro. 155mila di essi sono stati garantiti dalle economie derivanti dall’attuazione dell’Itinerario Cicloturistico ‘Via Po’: la loro destinazione a quest’opera era stata decisa, nel 2005, dalla Conferenza di programma di gestione del “Programma d’Area Po Fiume d’Europa” comprendente Regione, Provincia e tutti i comuni rivieraschi del Po. Il nuovo ponte ciclopedonale – lungo circa 90 metri – consente di dare continuità all’itinerario ciclo-turistico ‘Via Po’ (già esistente, mediante l’utilizzo di manufatti di attraversamento, anche in corrispondenza di Tidone, Trebbia e Nure) nel punto in cui l’argine su cui tale percorso si sviluppa nel Comune di Villanova viene interrotto dall’alveo del torrente Arda. Per collegare i due tratti ora uniti dal ponte, infatti, in precedenza era necessario compiere un percorso complesso e tortuoso di circa 6,6 km lungo la viabilità ordinaria esistente (strade comunali e provinciali), con criticità per la sicurezza dell’utenza debole.

In occasione del taglio del nastro il presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri, ha osservato che “Si tratta di un’opera importante, perchè corona un percorso – iniziato nel 2005 – sul quale Provincia e Regione hanno deciso di convergere e di investire in parti uguali. L’intervento è strategico perché consente di unire le due sponde finora separate dal passaggio dell’Arda, con importanti ricadute a vantaggio del turismo, della mobilità sostenibile e dell’utenza debole. Il nuovo ponte ciclopedonale favorirà il godimento in piena sicurezza di importanti aree di interesse naturalistico, storico, ambientale dell’ambito territoriale del Fiume Po e dei suoi affluenti, nell’area attraversata dalla ‘Via Po’ e dalla ciclovia VenTo”.

“Un intervento nel segno della mobilità sostenibile – ha sottolineato l’assessore regionale alla Mobilità e turismo Andrea Corsini, intervenuto all’inaugurazione – che centra più risultati: garantire una maggiore sicurezza alla circolazione ciclistica nei trasferimenti casa-lavoro-scuola, sostenere il ciclo-turismo verso le città e le aree naturalistico-paesaggistiche dell’Emilia-Romagna e promuovere le scelte dei cittadini nella direzione di un miglioramento della qualità ambientale e della salute. Come Regione stiamo valutando anche altre forme di finanziamento sfruttare appieno le potenzialità della ciclovia e, grazie alla quale si potranno visitare borghi e aree protette unici, con ricadute positive sull’economia regionale e buone opportunità occupazionali”. Proficuo il lavoro di squadra tra la Provincia e il Comune di Villanova sull’Arda che, dopo il collaudo, diverrà ente proprietario e soggetto gestore dell’opera, garantendone la manutenzione e la funzionalità. Per il sindaco di Villanova sull’Arda, Romano Freddi “E’ un’opera attesa e fondamentale, perché è il tassello che completa ‘Via Po’, inoltre si inserisce perfettamente nella natura circostante ed è stata ben realizzata sia dal punto di vista della bontà progettuale, in quanto il ponte è stato opportunamente elevato sia rispetto alle possibili piene sia rispetto ad un eventuale futuro rialzo arginale,”.

Il parroco di Villanova sull’Arda, don Maurizio Chiesa, ha benedetto il nuovo percorso. All’inaugurazione hanno partecipato anche il consigliere provinciale con delega ai lavori Pubblici Sergio Bursi, il direttore generale della Provincia di Piacenza Vittorio Silva, il dirigente del Servizio “Viabilità” Davide Marenghi, il vice direttore generale e direttore tecnico Edilstrade Building Luca Cortellari e Roberto Salvadori di Centro Padane, direttore dei lavori. Progettisti dell’intervento, il Raggruppamento temporaneo di Professionisti Dott. Ing. Claudio Pancini, Dott. Geol. Nicola Cavanna.