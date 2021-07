Schianto frontale a San Giorgio: due bambini feriti, interviene l’elisoccorso

Violento scontro frontale nel tardo pomeriggio del 23 luglio a San Giorgio (Piacenza), due bambini feriti.

E’ accaduto lungo via Dante Alighieri, all’altezza di via Padre Carolfi. L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due vetture, una Hyundai Tucson – sulla quale viaggiava una famiglia composta da padre, madre e due bambini piccoli – e una Ford Fiesta, condotta da una donna (nelle foto). Scattato l’allarme, sul posto si sono portati i soccorritori del 118, con le ambulanze della Pubblica Assistenza da San Giorgio e Carpaneto e l’autoinfermieristica, insieme ai vigili del fuoco di Piacenza. Da Parma è decollato anche l’elisoccorso, atterrato al campo sportivo del paese.

A riportare le conseguenze più serie sono stati i due figli della coppia a bordo della Hyundai, un bambino e una bambina: il bimbo, di pochi mesi, è stato trasportato al pronto soccorso di Piacenza; la sorella, di tre anni, condotta dall’eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma. Dalle prime informazioni non si troverebbero in pericolo di vita. Illesi i genitori e la donna alla guida della Fiesta. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità sono impegnati gli agenti della polizia stradale di Piacenza. La strada è stata completamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso, per regolare la viabilità sul posto la polizia provinciale.