Incidente sullo svincolo dell’A1 a Fiorenzuola, disagi al traffico nella tarda mattinata del primo luglio.

Scontro quasi frontale tra due auto, fortunatamente senza feriti, che ha comportato però lunghe code all’accesso in autostrada. Sul posto i vigili del fuoco di Fiorenzuola, per la messa in sicurezza della carreggiata.