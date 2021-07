Inizia il sogno olimpico di Giacomo Carini: oggi in vasca per la batteria dei 200 farfalla

Giorno di gara per uno dei quattro piacentini convocati alla 32esima edizione dei giochi olimpici, in corso in questi giorni a Tokyo.

Il nuotatore Giacomo Carini, portacolori della Vittorino da Feltre, scenderà in vasca al Tokyo Aquatics Centre alle 12:23 italiane (le 19:23 in Giappone) impegnato nella batteria dei 200 farfalla, la sua specialità. Per poter accedere alle semifinali, Carini dovrà ottenere uno dei 16 migliori tempi delle 5 batterie previste. “E’ un sogno dopo anni di sacrifici e devo ammettere che non sono sempre stati rose e fiori, ci sono stati momenti difficili in questi anni, ma sono contento di aver cambiato qualcosa nella mia preparazione e di essere riuscito a raggiungere l’obiettivo olimpico – le parole, prima della partenza per il Giappone, del nuotatore piacentino -. Anche la finale all’europeo quest’anno è stata una grande esperienza, dopo la mancata qualificazione di Rio abbiamo pianificato tutte le gare in funzione di questo obiettivo”.