Iniziati i lavori in viale Patrioti “Possibili rallentamenti alla circolazione”

Sono iniziati oggi pomeriggio, martedì 27 luglio, i lavori di rifacimento della pavimentazione di viale Patrioti a Piacenza, nel tratto compreso fra le rotatorie di piazzale Libertà e piazzale Roma.

La direzione lavori evidenzia che il cantiere potrebbe provocare rallentamenti alla circolazione, soprattutto negli orari di maggior traffico. E’ stato istituito il senso unico di marcia con direzione dalla rotatoria di piazzale Libertà a quella di piazzale Roma ed è, pertanto, vietato l’accesso a via Patrioti da piazzale Roma. Per tale ragione, la direzione lavori evidenzia come tragitto alternativo, per chi non si deve recare nelle abitazioni o nei negozi di via Patrioti, quello formato da via Bolzoni, piazzale Velleia e quindi via Calciati come collegamento fra via Colombo e via Conciliazione/corso Europa.

Per la durata dei lavori, prevista per un paio di settimane compatibilmente con le condizioni atmosferiche, è istituito, inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere di viale Patrioti e via Bolzoni. Dal provvedimento sono esclusi i mezzi del trasporto pubblico locale, che potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in tutte le vie sopra elencate.