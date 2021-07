“Innovazione nell’Agro-Alimentare e Consumer Trust” Webinar con l’Università Cattolica

“Innovazione nell’Agro-Alimentare e Consumer Trust”.

Si chiama così il webinar organizzato dall’Università Cattolica di Piacenza per mercoledì 14 luglio alle ore 18. Durante l’incontro – trasmesso live su tutti i canali social dell’ateneo – si parlerà di nuove tecnologie in campo agro-alimentare, ma anche di come supportare la fiducia dei consumatori verso l’innovazione tecnologica, approfondendo i loro orientamenti e le loro opinioni in merito.

Maggiori info sul webinar al link: https://www.unicatt.it/eventi/evt-innovation-in-food-science-and-consumer-trust