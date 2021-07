“Insegniamo ai giovani amare la natura e la vita”, la proposta di Abbraccia un albero ai sindaci

“Aiutateci a rendere i vostri Comuni più verdi”, la proposta di Abbraccia un Albero è arrivata anche in provincia di Piacenza. Marianna Melandri, referente provinciale, fa sapere di aver già preso contatto con i Comuni di Vigolzone e Rivergaro, ottenendo una risposta positiva, ed aver condiviso il progetto anche con le amministrazioni di Pontedellolio, Podenzano, Castelsangiovanni, Travo, Gossolengo, Pontenure e Carpaneto, per poi raggiungere anche altri enti del territorio.

“Il progetto consiste nel riqualificare le aree verdi comunali, parchi e aree verdi spoglie piantando alberi con il coinvolgimento sociale, predigiligendo la fascia pre adolesciale della scuola secondaria di primo grado, nella piantagione e nella successiva annaffiatura, indispensabile per i primi due anni – scrive il movimento Abbraccia un albero nella lettera inviata ai sindaci -. Tutto questo ha lo scopo di trasmettere ai bambini l’importanza degli alberi e dell’ambiente per preservare l’ecosistema sempre più a rischio. Il periodo più adatto per la piantagione è da ottobre a febbraio, le essenze arboree sono fornite gratuitamente avvalendosi del progetto della regione “mettiamo radici per il futuro”.

“Al Comune chiediamo l’impegno per fornire la piccola attrezzatura necessaria (badili, picchetti e tubi di irragazione) e le aree verdi. Il progetto è già stato realizzato e collaudato insieme al Comune di Vigolzone, infatti nel mese di febbraio 2021, sono stati piantati circa 55 alberi in parchi, scuole e asilo nido, con pieno sostegno della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Val Nure, Carla Busconi. Inoltre il prossimo autunno/inverno, il progetto sarà avviato in collaborazione con il Comune di Rivergaro. Per quanto riguarda i Comuni, chiediamo appoggio all’Assessore della pubblica istruzione, per sostenere il progetto con la direzione scolastica, alla quale verrà da noi inviata la proposta del progetto dopo vostro feedback”.

“Crediamo fortemente – concludono – che la piantagione di alberi con successiva manutenzione possa essere introdotto come modello didattico per l’educazione ecologica per riconnetterli con le origini della vita, i principi dell’educazione ambientale attraverso le attività di piantagione e cura, il benessere fisico e psicologico, insegnando loro la calma e la pazienza, necessari ora più che mai visto il forte stress a cui i bambini sono sottoposti causa Covid-19, il contatto con la natura crea la biofilia, ossia l’amore per la vita che genera ebtusiasmo e gioia di vivere, la consapevolezza dell’importanza degli alberi, la cura del proprio territorio e il rispetto delle risorse del pianeta, il benessere e la socializzazione, fattori necessari nella formazione di comunità sostenibili”.