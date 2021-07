Inseguimento a piedi in via Morigi, fermato un uomo dalla polizia

Inseguimento a piedi della polizia a Piacenza, fermato un uomo in strada.

Due volanti della polizia sono sopraggiunte in via Morigi poco prima delle 10 di sabato 10 luglio. Un agente è sceso dalla macchina per darsi all’inseguimento a piedi di un uomo che correva in direzione di via XXIV Maggio. All’altezza di via Rapaccioli, gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo. La scena si è consumata sotto gli sguardi dei passanti e ha richiamato l’attenzione di alcuni residenti della via. In ausilio sono giunte anche tre pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia.

Nel frattempo sul posto è arrivata anche un’ambulanza della Croce Bianca con i sanitari che hanno medicato l’uomo che avrebbe riportato una ferita ad un braccio, il tutto sotto stretta sorveglianza da parte dei poliziotti. L’uomo, è stato trasportato al Pronto Soccorso di Piacenza, dall’ambulanza scortata dalle due autopattuglie. La sua posizione è al vaglio.