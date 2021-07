Inter, Simone Inzaghi si presenta “Una sfida bellissima”

“Ho grandissime motivazioni, per me è una sfida bellissima”

E’ partita ufficialmente l’avventura di Simone Inzaghi alla guida dell’Inter campione d’Italia. Il tecnico piacentino, dopo la firma nelle scorse settimane, è stato presentato dal club nerazzurro nel corso di una conferenza stampa. Al suo fianco l’ad Giuseppe Marotta. “Da parte mia c’è grandissimo entusiasmo per questa nuova avvenura – le sue parole -. Ho grandissime motivazioni, so di avere davanti un lavoro importante ma è una bellissima sfida. Siamo consapevoli di trovare un gruppo e una società forti e tanti tifosi calorosi che ci staranno vicino. Ho accettato una nuova sfida stimolante, ci saranno difficoltà e troveremo tanti avversari con squadre attrezzate, ma faremo di tutto per difendere lo scudetto appena vinto”.

Un passaggio anche sul suo addio alla Lazio, club nel quale è rimasto negli ultimi 20 anni, prima da giocatore, poi come tecnico delle giovanili, fino alla panchina della prima squadra: “Alla Lazio sono stato molto bene, ma in questo momento secondo me era arrivato il momento di cambiare. La spinta dell’Inter e della sua dirigenza è stata forte ed eccomi qua”.

VIDEO – LA PRESENTAZIONE