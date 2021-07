Italia in finale, polemica per l’assessore che cita la canzone fascista

Si è fatto prendere dall’entusiasmo per la vittoria azzurra in seminfinale ai Campionati Europei e in un post su Facebook ha citato una canzone d’antan d’epoca fascista: “Avanti Italia“, che celebra i fasti del colonialismo italiano in Africa. Fasti per modo di dire, e forse c’erano altre modalità per celebrare il tricolore della nazionale di calcio. Fatto sta che l’assessore alla cultura di Fiorenzuola Massimiliano Morganti, esponente di Fratelli d’Italia, è finito nel mirino di Nando Mainardi, consigliere comunale sempre di Fiorenzuola, ma di parte politica opposta.

Sopra il post dello scandalo e la replica sempre su Facebook di Mainardi. Per gli appassionati della materia si possono leggere anche i relativi commenti di tenori opposti.