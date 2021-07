Italiani giovanili di tennistavolo, bronzo negli Allievi per Cortemaggiore

Soddisfazioni per Cortemaggiore ai campionati italiani giovanili di tennistavolo a Terni: nella gara a squadre della categoria Allievi, il terzetto della Teco Foodlab composto da Pietro Calarco, Dylan Baroni e Francesco Melilli, guidato da Svetlana Polyakova e partito come testa di serie n.7, è salito sul podio conquistando un bronzo davvero pesante. I magiostrini hanno superato nell’ordine Casamassima, Metal Parma e Frassati, per poi cedere in semifinale contro la testa di serie numero 1 Verzuolo.

Succede di tutto invece nella gara Allieve, con le portacolori del Corte Benassi e Hu che, approdate ai quarti contro Muravera, hanno pareggiato l’incontro 2-2: la differenza punti aveva inizialmente favorito le magiostrine, ma una successiva rettifica ha riportato il match in parità. Si è quindi disputata una nuova partita, che ha visto Benassi e Hu cedere con il punteggio di 3-1, vedendo così sfumare semifinale e podio.

Nella categoria Ragazzi i gemelli Anas, Ylias e Mohamed Alazri sono approdati nei primi sedici, fermati dal Cascina; stesso risultato, nelle Ragazze, per Emma Fontanella e Lara passera, all’esordio ai campionati italiani, che hanno ceduto davanti a Livorno.