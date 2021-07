Klimt’s Ladies, ultimo appuntamento al Farnese con Joana Amendoeira

Ultimo appuntamento a Palazzo Farnese, sabato 10 luglio (ore 21.30), per la rassegna Klimt’s Ladies, organizzata dalla “Cooperativa Fedro”: sul palco salirà Joana Amendoeira, una delle artiste più importanti della cosiddetta “Nova geração do Fado”. Domenica 11, alle 18 presso la Galleria Ricci Oddi, Livia Sambrotta dialogherà con l’artista.

Si tratta dell’unica data italiana del trio di Amendoeira. Proveniente da Lisbona, la giovane artista propone un repertorio musicale legato al fado ma rivisto in chiave contemporanea, con reminiscenze e richiami alle sonorità dei Madredeus (band portoghese di fama internazionale, raggiunta anche grazie al fatto di aver composto la colonna sonora del film di Wim Wenders Lisbon Story”). Si concludono così le cinque serate emozionanti con grandi artiste del panorama musicale italiano e internazionale. “Ritratti di signore” come il famoso dipinto di Gustav Klimt, rubato nel febbraio del 1997 dalla Galleria d’arte moderna Ricci Oddi di Piacenza e recentemente recuperato, le donne e artiste vengono “riscoperte” in questa estate post pandemia.

Biglietti disponibili sia sul sito www.festivaldalmississippialpo.com che sul posto fino ad inizio concerto.