La banda ultra-larga in Emilia-Romagna: on line tutti i progressi sulla connettività di famiglie e imprese

Bologna – Quali comuni sono già raggiunti dalla banda ultra-larga, dove sono in corso lavori per la connettività, quanto si sta diffondendo la rete EmiliaRomagnaWifi. E ancora, la diffusione della rete veloce nelle scuole e nelle imprese, e tutte le informazioni sui contributi per la connessione a internet.

La Regione sceglie la trasparenza sui progressi della propria Agenda digitale e in particolare su uno degli obiettivi più sfidanti e fondamentali del percorso Data Valley bene comune, che punta entro il 2025 a una Emilia-Romagna iperconnessa: sul portale regionale dedicato all’Agenda digitale (http://digitale.regione.emilia-romagna.it) è stata infatti pubblicata la sezione “Emilia-Romagna in connessione: la situazione comune per comune” (all’indirizzo https://digitale.regione.emilia-romagna.it/emilia-romagna-in-connessione/territori-connessi-lo-stato-dellarte/iniziative-e-progetti-per-la-connettivita-a-internet) che raccoglie tutti i dati e le informazioni su disponibilità della Banda ultra-larga nei singoli comuni e sulle tempistiche di diffusione delle infrastrutture di connessione veloce. Famiglie e imprese potranno così avere un quadro dettagliato, e aggiornato in tempo reale, delle opportunità disponibili sull’intero territorio regionale.

“In Emilia-Romagna il digitale e la connettività sono bene comune – afferma l’assessore all’Agenda digitale, Paola Salomoni -. Questo significa da una parte il maggior impegno possibile della Regione perché tutti possano fruirne e dall’altra la volontà di massima trasparenza sullo stato dell’arte dei nostri progetti e delle possibilità a disposizione dei cittadini. Questo secondo aspetto, per cui abbiamo realizzato appositamente una nuova sezione del portale regionale, è altrettanto importante, perché diffonde nella popolazione la consapevolezza di tutti gli strumenti e delle alternative che vengono messe a disposizione ed evidenzia le aree di intervento su cui pubblico e operatori devono investire maggiormente”.

Tra le informazioni che è possibile trovare on line, la diffusione della fibra ottica nelle aree produttive, con l’elenco delle aree raggiunte dai servizi dedicati di Lepida; diffusione della rete pubblica senza fili EmiliaRomagnaWiFi, con mappa dinamica di tutti i punti di accesso all’infrastruttura nei singoli comuni del territorio regionale; piano scuole, con informazioni di dettaglio e mappe interattive sulle tempistiche e modalità di connessione di tutti gli istituti scolastici di primo e secondo grado del territorio regionale in banda ultra larga; piano voucher, con le istruzioni per i cittadini e gli operatori sulle modalità di ottenimento dei contributi per l’accesso ai servizi di connettività e alle tecnologie per la loro fruizione. /JF

Tagliaferri (FdI) “Mancata copertura telematica in Appennino, servono fatti non parole” – I cittadini hanno bisogno di risposte, non di belle parole: dopo due anni di pandemia siamo ancora a parlare della necessità di coprire tutto il nostro territorio con le reti telematiche per contrastare il divario digitale. Ma come, non eravamo i primi in tutto? La verità è che la nostra Regione è in ritardo: che nonostante convegni, promesse, dichiarazioni e comunicati stampa la nostra Regione continua a discriminare chi vive in montagna da chi vive in città, si spendono tanti soldi, ma chi vive in Appennino non può vivere come chi vive in città: fa fatica a lavorare, fa fatica a utilizzare i tanti servizi telematici previsti dalle nostre istituzioni. E’ discriminato”.

Così Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia, è intervenuto in Assemblea legislativa nel corso della discussione su una risoluzione del Pd a sostegno della copertura telematica dell’Appennino e delle aree interne. “Voteremo questa risoluzione perché è la dimostrazione che sei anni di Giunta Bonaccini sono state un flop. E a dirlo è la maggioranza stessa: questa risoluzione è come se fosse una mozione di sfiducia verso la Giunta: il voto delle colleghe e dei colleghi della maggioranza sono una sconfitta per la Giunta di centrosinistra”, spiega Tagliaferri.