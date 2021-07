La collezione “Mazzolini” a Rivergaro con Ritratti e figure

Prenderà il via venerdì 6 agosto il ciclo di visite guidate gratuite alla mostra RITRATTI E FIGURE NELLA COLLEZIONE MAZZOLINI: UN VIAGGIO NEL SECOLO BREVE (promossa dal Comune e dal Centro di Lettura di Rivergaro), allestita presso l’Auditorium Casa del Popolo di Rivergaro. Il ciclo ha lo scopo di approfondire e fare luce sulle opere e gli artisti protagonisti della mostra attraverso quattro visite guidate tematiche condotte dal curatore della mostra Luca Maffi.

Il primo appuntamento, previsto per venerdì 6 agosto alle 21.30, sarà La Collezione Mazzolini a Rivergaro: le ragioni di una mostra, una panoramica sull’esposizione che raccoglie 27 opere della Collezione Mazzolini di Bobbio con pezzi rilevanti come Semaforo animato di Enrico Baj, opere di Bruno Cassinari, Henry d’Anty, Fiorenzo Tomea e Antonio Recalcati, solo per citare alcuni nomi significativi. La programmazione continuerà venerdì 20 agosto con Il ritorno all’ordine: fedeltà alla tradizione, in un mondo che cambia e va sempre più veloce, venerdì 27 agosto con Per essere originali serve… colore! e venerdì 3 settembre con Pop-art e nuovi linguaggi: la contemporaneità della Collezione Mazzolini.

La partecipazione alle visite guidate è gratuita e, per garantire il contingentamento, sarà consentita a un massimo di 20 persone. Si ricorda inoltre che la mostra sarà visitabile da sabato 17 luglio al 5 settembre 2021, con ingresso libero, nei seguenti orari: mercoledì, giovedì, venerdì, 21-23; sabato, domenica e festivi 17-19, 21-23. I visitatori della mostra che presenteranno il catalogo in Museo Collezione Mazzolini di Bobbio, avranno diritto al biglietto d’ingresso ridotto al Museo.