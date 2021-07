La comunità islamica incontra le istituzioni piacentine, cena conviviale al centro culturale di strada Caorsana nella serata dell’8 luglio. Un tradizionale momento di incontro e di apertura che abitualmente avveniva in occasione della fine del ramadan, ma che l’emergenza covid ha imposto di rinviare.

Erano presenti l’Imam Sheykh Yaseen Ben Thabit, il presidente della comunità, Yassine Baradai, la direttrice Lejla Bosnjakovic, Arian Kajashi, presidente del comitato dei garanti, i rappresentanti dei sindacati Gianluca Zilocchi (Cgil). Michele Vaghini (Cisl), Vincenzo Guerriero (Uil), Laura Bocciarelli, presidente di Svep, Alessandro Guidotti e Michele Gorrini di Croce Rossa, l’ex sindaco di Piacenza, Paolo Dosi, il primo cittadino di Rottofreno Raffaele Veneziani, Michele Giardino, consigliere comunale di Piacenza ed esponente della Buona Destra, insieme a Alessio Rizzo, dei giovani della Buona Destra.

Presenti anche i rappresentanti di altre confessioni, per la Diocesi don Pierluigi Dallavalle. Assenti invece (come in tutte queste occasioni negli ultimi anni) invece i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Piacenza.