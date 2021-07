La Croce Rossa di Ottone compie 50 anni, due giornate di festa

Due giornate di festa ricche di eventi il 24 e 25 Luglio in occasione del 50° anniversario dalla fondazione della sede della Croce Rossa di Ottone (Piacenza).

Si parte sabato 24 luglio, al mattino, con l’allestimento in Piazza della Vittoria della “tenda della salute” per check up gratuiti rivolti alla popolazione; al pomeriggio il centro polivalente ospiterà un corso sulle manovre di disostruzione pediatrica e, a partire dalle 18.30, la cerimonia di consegna ai volontari locali delle croci di anzianità. Verrà poi inaugurata la sala operativa mobile ed un nuovo defibrillatore. Domenica 25 luglio, spazio invece ad una dimostrazione cinofila (ore 10 al campo sportivo) e ad una simulazione (Ponte di Ferro, ore 11) da parte degli operatori Opsa, specializzati nell’ambito del soccorso acquatico e sanitario.

