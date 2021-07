La Gas Sales Bluenergy svela il nuovo logo “Forza, fedeltà e appartenenza”

Nuovo logo per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

La presentazione del restyling grafico si è svolta nella mattinata del 2 luglio nella Sala del Consiglio del Comune di Piacenza, per l’occasione gremita da amici e sostenitori del club piacentino.

Il nuovo logo è stato realizzato da Laura Foramitti, già graphic designer Bluenergy Group, e accompagnerà i biancorossi nell’imminente stagione sportiva 2021/22, la terza consecutiva in Super Lega. La scelta della data di presentazione non è casuale, essendo proprio il 2 luglio il giorno in cui la nuova società è stata fondata 3 anni fa. Un progetto cresciuto velocemente e che, in poco tempo, ha portato il volley piacentino ai massimi livelli.

“La nuova veste grafica – è stato spiegato – vuole rappresentare un club che vede nella tifoseria e nella città un tutt’uno per identificare se stessi con la forza, la determinazione, la fedeltà e l’appartenenza alle proprie radici”.

“Un simbolo iconico – hanno aggiunto i vertici societari – che incarna lo spirito del “branco” che da sempre accomuna Gas Sales Energia e Bluenergy, rispettivamente fondatori e Main Sponsor della squadra, senza dimenticare il richiamo al lupo anche come atto di ringraziamento e condivisione nei confronti della storica tifoseria piacentina dei lupi biancorossi, senza macchia e senza paura, compagna fedele del volley locale da sempre”.

“Sono molto contenta di avervi qui oggi – ha detto il primo cittadino Patrizia Barbieri -, in questo compleanno, a portare il ringraziamento della comunità alla squadra e ai tifosi, quest’ultimi anche in questo periodo complicato non hanno mai fatto mancare entusiasmo ed attaccamento alla maglia”.

E’ intervenuto poi Giuseppe Bongiorni, vice presidente Gas Sales “Non è solo un logo – le sue parole -, ma il simbolo di un percorso che negli anni si è consolidato. Partecipando alla Superlega, noi siamo convinti di offrire al territorio piacentino un grande spettacolo”.

Elisabetta Curti, presidente CDA Gas Sales Energia ha aggiunto “Oltre ai valori di forza, determinazione e appartenenza, racchiusi nel nuovo logo, per la nostra squadra aggiungerei la parola orgoglio. Siamo una delle 13 città italiane che partecipano al campionato più bello del mondo, questo deve renderci orgogliosi. Grazie ai tifosi e agli sponsor: quelli che hanno creduto in noi all’inizio sono ancora affianco a noi, questo significa che stiamo lavorando bene. In 3 anni siamo cresciuti, sia singolarmente che come collettivo, anche passando attraverso gli errori. Siamo giovani, per questo abbiamo bisogno di sostegno e che si continui a credere in noi”.

Pietro Boselli, vice direttore generale della Banca di Piacenza, partner della squadra, ha affermato: “Il nostro istituto ha deciso di aderire immediatamente a questo progetto, sia per il valore dello staff tecnico che per la passione della famiglia Curti. Vorrei sottolineare che Gas Sales e Banca di Piacenza sono due aziende del territorio che riversano i propri investimenti nel territorio”.

Un commento anche da Robert Gionelli, delegato provinciale Coni. “Questa società rappresenta uno dei tasselli più importanti e prestigiosi del ricco mosaico dello sport piacentino – ha evidenziato -. Un nuovo logo è lungimirante, la dimostrazione della capacità di saper guardare al futuro”.

Presente alla conferenza stampa anche Susanna Curti, presidente Bluenergy Group.