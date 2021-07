La Lega scende in piazza “A Piacenza squadra preparata, sostegno al sindaco Barbieri”

Tempo di bilanci, con uno sguardo rivolto a progetti e appuntamenti politici futuri, per il gruppo piacentino della Lega.

Nella mattinata del 23 luglio, in piazzetta San Francesco, davanti al banchetto di raccolta firme che il Carroccio ha lanciato a livello nazionale per i referendum sulla giustizia – “a livello provinciale siamo a quasi 2mila sottoscrizioni” ha detto Luigi Merli, referente provinciale – gli esponenti locali della Lega si sono dati appuntamento per fare il punto su quanto fatto in questi anni e per presentare azioni ed interventi in cantiere. Ad introdurre i compagni di partito, il commissario Lega Emilia Andrea Ostellari. “Dopo tanto tempo ci facciamo vedere, all’aperto – ha detto Ostellari -. L’iniziativa sulla giustizia sta dando tante soddisfazioni, in Emilia così come in tutto il Paese. Questo dimostra che quando la Lega scende in piazza, a contatto con i cittadini, i risultati si vedono: i numeri parlano chiaro, la risposta che stiamo avendo dai cittadini è straordinaria. Una risposta non contro il Governo, ma che evidenzia la necessità di unità, di coinvolgere i cittadini nelle battaglie per un futuro migliore. Il nostro scopo – ha continuato – è incidere per cambiare in positivo il nostro futuro: le necessità sono molte, ma quando la Lega è al Governo, quando amministra le città, i risultati si vedono”.

“Ovviamente anche a Piacenza – ha affermato Ostellari -: qui abbiamo una squadra competente e preparata di amministratori. In questo contesto sottolineiamo l’importanza della squadra, la necessità di avere persone preparate e di investire sulla competenza: come partito stiamo crescendo in termini numerici e di qualità, abbiamo uomini, donne, giovani e una capacità di aggregazione che va dal territorio più piccolo fino ai livelli più grandi”. Lo sguardo di Ostellari si è ampliato al ruolo della Lega sul piano nazionale. “Siamo convintamente entrati in questo Governo perché vogliamo essere determinanti su alcune scelte ed impedire errori che altrimenti sarebbero stati commessi. Siamo a fianco di Matteo Salvini, che con difficoltà ha dimostrato l’importanza di questo passaggio. Stare all’opposizione è facile, ma non serve: noi ci mettiamo la faccia e siamo convinti del nostro ruolo per il futuro. Il messaggio che vogliamo dare oggi è di unità, di disponibilità a continuare su questo percorso fino in fondo. La nostra lealtà va ovviamente misurata non solo con le parole, ma coi fatti. Diamo quindi il nostro appoggio senza nessun problema al sindaco di Piacenza (Patrizia Barbieri, ndr), che contiamo possa essere eletto anche alla prossima tornata e per questo stiamo lavorando, mantenendo l’unità della squadra”.

Parola poi agli amministratori del Carroccio che dal 2017 sono alla guida di alcuni assessorati della città. Stefano Cavalli, assessore al Commercio e allo Sport, ha detto “Sul commercio siamo ripartiti: la fiera di Sant’Antonino è stata un successo; a settembre ci sarà il Mercato Europeo e poi tante altre iniziative. Per quanto riguarda lo sport, ci sono stati tanti investimenti. Per esempio sull’impiantistica, con il rifacimento dei seggiolini del Garilli e del Beltrametti, di cui sono stati sistemati anche gli spogliatoi. Questa amministrazione ha puntato molto anche sul lato sociale dello sport: l’anno scorso abbiamo dato soldi a società e famiglie per l’attività sportiva dopo il lockdown e, se potremo, lo rifaremo anche quest’anno”.

L’assessore all’Ambiente e alla Mobilità Paolo Mancioppi ha evidenziato come “con il nostro lavoro si sia dimostrato che il tema della ambiente non è solo relegato a sinistra. Abbiamo investito lavorando in squadra. A giorni approveremo una convenzione con Regione e Aipo che si accollerà in toto la progettazione esecutiva e la realizzazione di tutto il tratto piacentino della Ciclovia Vento. Sempre su questo tema, lunedì in consiglio comunale ci sarà l’approvazione della convenzione per la nuova pista ciclabile di Mucinasso, per cui verranno stanziati un milione e mezzo di investimenti”. Poi la gestione dei rifiuti. “Grazie ad una serie di incontri con la cittadinanza abbiamo portato la differenziata dal 56% a 71% per cento”. E un ambizioso progetto di valorizzazione fluviale. “C’è un contratto, sottoscritto da 34 comuni, 2 regioni, la provincia di Lodi, una serie di consorzi di bonifica e soggetti privati, che mira a portare a Piacenza un porto turistico fluviale per un investimento complessivo di 18 milioni di euro. Ci crediamo tanto e confidiamo che i piacentini ancora una volta potranno avere delle belle soddisfazioni”.

In conclusione è intervenuto Luca Zandonella, assessore alla Sicurezza e Giovani. “L’Amministrazione comunale tiene molto al tema della sicurezza: tanto è stato fatto in questi anni e vogliamo continuare a farlo, ascoltando le esigenze dei cittadini. Nella variazione di bilancio passata in commissione, e che verrà votata in consiglio comunale lunedì, abbiamo investito nuove risorse in questa direzione: in collaborazione con l’assessorato ai Lavori Pubblici vengono messi a disposizione circa 70mila euro per nuove telecamere in città, da installare in tutte le zone dalle frazioni al centro. Questa amministrazione in questi anni ha installato più di 50 nuove telecamere in zone strategiche, nessuno in così poco tempo lo aveva fatto. Le più importanti sono quelle di controllo in tempo reale collocate in tutti gli ingressi ed uscite della città: la questura le chiedeva da tanti anni per combattere la malvivenza in una città snodo come la nostra”.

Zandonella ha annunciato una nuova iniziativa. “Nella variazione, al voto lunedì, c’è anche il progetto da 130mila euro denominato “Comunità sicure” che ha già ottenuto l’approvazione per un cofinanziamento da parte della Regione. Lo scopo è agire sia sul fronte della prevenzione che del controllo e della repressione. Verranno installate telecamere alla Cavallerizza, che sappiamo essere zona problematica in orari notturni. Poi, aspetto molto importante, una parte del progetto è dedicata al controllo educativo: con professionisti del settore che lavorano in strada vogliamo intercettare quei giovani che, soprattutto dopo il lockdown dell’anno scorso, hanno creato problemi alla quiete pubblica”.