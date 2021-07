Tra memorie personali e artistiche, il premio Oscar Nicola Piovani è tornato a Veleia, ospite del Festival di Teatro Antico, con lo spettacolo “Note a margine. Il Mito della musica”, accompagnato da Marina Cesari al sax e Marco Loddo al contrabbasso.

La rassegna curata da Paola Pedrazzini si arricchisce così con la leçon-concert del Maestro Piovani, che ripercorso con il pubblico memorie personali e professionali, scandite dalla musica.

Il primo brano è tratto dalla colonna sonora de ‘La notte di San Lorenzo’ dei fratelli Taviani, un film che per Piovani è sì un grande capolavoro intimo ma anche un nuovo racconto sulla Resistenza, di cui non si parla mai abbastanza: il maestro lo dedica agli smemorati, ‘che nel nostro paese sono sempre tanti’.

Un breve intermezzo da ‘Caro diario’, film da lui molto amato e sempre presente nei suoi live, lascia poi spazio all’omaggio a Federico Fellini.

Piovani ha ricordato di quando il grande regista insistette per utilizzare un suo brano già edito, scritto originariamente per una commedia, per la soundtrack del film ‘Intervista’; di fronte alle sue resistenze da giovane compositore (“usarlo di nuovo non è elegante”) la risposta di Fellini fu: “Ma noi alla fine cosa importa dell’eleganza?”. Usarono quel brano, ovviamente.

“La musica è pericolosa”, soleva dire Fellini, ed ecco spiegato il sottotitolo dello spettacolo di Piovani, perché ci si commuove ma non si sa mai di cosa parla. “Fellini la ascoltava solo mentre lavorava – racconta Piovani – perché quello era l’unico caso in cui era come avere uno scafandro contro le radiazioni della musica: ‘Voi musicisti siete come astronauti sempre a contatto con radiazioni pericolose’, mi diceva”.

E ancora, brani da ‘Jamon jamon’ di Bigas Luna, una ‘Melodia sospesa’ (“non trovavo un finale degno di questo nome”, ha spiegato) e un ‘Canto senza parole’. “La musica non racconta niente ma è ricca di sentimento, non ha verbi e non ha sostantivi ma ha potenti avverbi e potenti aggettivi” ha detto Piovani.

Preceduti da due arie ispirate alla mitologia greca (‘Il volo di Icaro’ e ‘Neapolis’) ecco finalmente ‘La vita è bella’, che gli è valsa come è noto l’Oscar.

Nel finale c’è tempo per il ‘Pianino delle meraviglie’ e per la musica dello spot di Tornatore per la campagna vaccinale, con tanto di appello a vaccinarsi, nessuno escluso. E poi ancora un tango, per finire in bellezza e allegria.

Il Festival di Veleia prosegue stasera, 21 luglio, con lo spettacolo di Massimo Recalcati e Mario Perrotta, sempre alle 21 e 30.