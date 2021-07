La Proloco di Ottone si rinnova “Nuovo slancio per promuovere il paese e la valle”

Nel più alto Comune delle Val Trebbia Piacentina, è diventata operativa la nuova Pro Loco, il progetto nasce per la volontà di un gruppo di ragazzi molto attivi che non voleva lasciare Ottone senza una organizzazione che tenesse viva l’estate in Val Trebbia.

Data la giovane età dei ragazzi si è reso necessario affiancare loro “due guide” che li rappresentino nelle sedi istituzionali, almeno per i primi anni, una guida alla gestione economica, fiscale e anche burocratica. Il presidente Giancarlo Bianchessi e il vice presidente Ercole Archenti, entrambi adottivi di Ottone, hanno deciso di seguire ed affiancare il gruppo dei ragazzi per amore del paese, per la volontà di dare nuovo slancio e vita ad un borgo, che come tanti nella valle, è meta dei turisti che riscoprono le bellezze già decantate da Ernest Hemingway, una valle con un progetto comune di rilancio per la salvaguardia ed il suo sviluppo turistico.

“Con il sostegno del Comune nella persona del suo Sindaco Federico Beccia e della Vice Sindaco, molto attiva nelle attività e nell’ascolto, Maria Lucia Girometta, la nuova Pro Loco si insedia in Ottone – spiega il vice presidente Archenti -, consapevole che non sarà facile organizzare le attività estive in soli 15 giorni, con i vincoli di sicurezza del momento “Covid” e le incognite degli sviluppi, se poi aggiungiamo che molti del gruppo non vivono in loco, sembra incredibile la programmazione già presente sui Social Facebook e Instagram, la ricca scaletta di eventi che riempirà le giornate e le notti Ottonesi, dalla polentata con i sughi classici della zona (funghi, salsiccia e zola), alla spaghettata di mezzanotte sulle balle di fieno, alla passeggiata di Ottone Soprano con merenda o pranzo, la serata con DJ, il torneo di calcio con i paesi della valle, lo spettacolo con il Mago Tittix per i più piccini, l’uno contro tutti a scacchi, primi rudimenti di Kayak e di Karatè, lezioni di Pilates e TRX… una scaletta travolgente che è stata pensata e creata in pochi giorni, grazie alla volontà e disponibilità di tante persone”. “Voglio ricordare che tutte le Pro Loco vanno sostenute e nel caso di Ottone, ultima nata, ancora di più, con la campagna di tesseramento e le nuove magliette che saranno disponibili a breve in Paese” – conclude (nota stampa).

Per conoscere le attività, ma soprattutto tutti i ragazzi primi promotori:

Instagram @proloco_ottone

Facebook Pro Loco Ottone