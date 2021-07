La stand up comedy fa tappa a Piacenza, Luca Ravenna ospite alla Faggiola di Gariga

Reduce dal grande successo del programma “LOL – Chi ride è fuori”, mercoledì 1 settembre Luca Ravenna porta in scena sul palco della Faggiola di Gariga (Piacenza) il suo nuovissimo spettacolo. Tappa piacentina di un tour da tutto esaurito che sta toccando diverse città italiane, «Rodrigo» è il nuovo monologo del comico milanese.

33 anni, diplomato al Centro sperimentale di cinematografia, Luca Ravenna ha collaborato con il collettivo romano The Pills. Autore della web serie «Non c’è problema» (su Repubblica.it), è stato autore di «Quelli che il calcio» e «Che fuori tempo che fa», ha partecipato a «Natural Born Comedians» e «Stand up Comedy» su Comedy Central.

Ravenna è cresciuto a pane e comicità fin da bambino. Arrivato con quell’aria da «che ci faccio qui?» dentro l’arena di LOL – Chi ride è fuori, è stato il secondo eliminato eccellente dal format di Amazon Prime Video. Al successo televisivo, Ravenna affianca quello del suo podcast settimanale «Cachemire Podcast» (al primo posto su Spotify Italia).

Ora il comico, attore e monologhista torna in scena con il nuovo show. Ravenna parla di commedia all’italiana, scrittura in stato di «alterazione», dell’esperienza televisiva, di Pro Loco e molto altro. Il comico osserva la realtà che lo circonda traendone gli spunti più interessanti, per scrivere contenuti che sanno far divertire il pubblico in spensieratezza e con originalità.

L’evento si inserisce nel calendario di appuntamenti firmati dallo studio creativo TOMATO e volto al rilancio della corte agricola di Gariga.

I biglietti sono disponibili fin da subito a questo link: https://bit.ly/Ravenna0109PC

Realizzato in co-produzione con The Comedy Club. (nota stampa)