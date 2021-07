La Treves Blues Band con l’ospite Finardi più forti del maltempo

Terza serata del “DAL MISSISSIPPI AL PO FESTIVAL” a Fiorenzuola con la Treves Blues Band e l’ospite speciale Eugenio Finardi.

La serata ha avuto inizio con la presenza della giornalista e autrice Caterina Soffici intervistata da Elisabetta Bucciarelli sull’ultimo romanzo “Quello che possiedi” edito da Feltrinelli: “Dopo questo ultimo romanzo sento il desiderio di raccontare storie diverse. Per esempio la copertina del mio ultimo libro è una fotografia di Eve Arnold, una delle più grandi fotografe del ‘900 e la prima donna ad entrare nell’agenzia Magnum Photo. Mi piacerebbe raccontare di lei.”

Ai piedi della Collegiata di San Fiorenzo hanno sfidato il maltempo Fabio Treves e la sua Blues Band. Un paio di ore di musica per i 280 presenti che hanno fatto gli auguri a Eugenio Finardi, che sul palco ha ricordato la lunga amicizia che lo lega al suo “Blues Brother Treves”. Il cantautore ha dichiarato: “Mi è mancato tanto suonare dal vivo e farlo oggi sul palco del blues per eccellenza è il più bel regalo di compleanno!”

Fabio Treves torna a suonare ricordando il vero significato del blues: “ Il blues è la colonna sonora che accomuna la gente, è la vita di tutti i giorni: sono gli stati d’animo, le emozioni, un bacio, due sguardi che si incontrano!”

Davide Rossi, co-direttore artistico del Festival ha ricordato: “Abbiamo temuto il peggio questa sera a causa del maltempo, ma il popolo del blues è stato accontentato e abbiamo potuto gioire della musica della “Treves Blue Band con Finardi”. Un’altra serata speciale con due mostri sacri della musica che rimarrà nella storia di questo magico Festival che ci accompagna da 17 anni.

Seba Pezzani, co-direttore artistico del Festival “Sabato sera sarà una serata eccezionale. Recuperiamo lo scrittore Robert Perisic, poi sarà la volta del maestro del thriller Jeffery Deaver e di Roberto S.Tanzi a tu per tu con il genio di Pupi Avati.

Il Festival “Dal Mississippi al Po” rientra tra le manifestazioni promosse dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e da Fondazione di Piacenza e Vigevano ed è organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola D’Arda.

Prossimi appuntamenti:

Sabato 17 luglio

Il ritmo musicale della suspense. 15 minuti in streaming con il maestro del thriller Jeffery Deaver Film, musica, letteratura. Il genio di Pupi Avati

ore 21 piazza Molinari, Fiorenzuola- Kirk Fletcher (The Fabulous Thunderbirds)

Domenica 18 luglio

Roberto S. Tanzi a tu per tu con Carmine Mari

La schiavitù è davvero finita? Daniele Biacchessi a colloquio con Seba Pezzani ore 21 Piazza Molinari Fiorenzuola- Layla McCalla Trio

Martedì 27 Luglio Fiorenzuola

ore 22 Piazza Molinari Fiorenzuola Negrita