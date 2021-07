La Vittorino da Feltre festeggia Giacomo Carini alla vigilia delle Olimpiadi

E’ ormai scattato il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Tokyo.

La spedizione azzurra partirà per il Giappone nei prossimi giorni, ma prima di salire sull’aereo il biancorosso Giacomo Carini, che ai giochi a cinque cerchi scenderà in vasca nei 200 farfalla, sarà protagonista di una grande festa organizzata in suo onore dalla Vittorino da Feltre. Festa in programma domenica 18 luglio alle ore 17, quando il forte nuotatore piacentino riceverà l’abbraccio dei dirigenti e dei soci della Vittorino, oltre a quello dei suoi compagni di squadra e di tutto lo staff tecnico biancorosso.