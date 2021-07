L’amor che move il sole e l’altre stelle, al circolo Maria Luigia lo spettacolo dedicato a Dante

Il parco di Villa Il Follo di Pittolo ha ospitato il 15 luglio lo spettacolo “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, organizzato dal Circolo culturale Maria Luigia.

In scena un coinvolgente Corrado Tedeschi, attore e voce recitante su musiche scritte ed eseguite al pianoforte dal maestro Marco Beretta, su versi de “La Divina Commedia”. Un evento che ha unito i festeggiamenti per il XXV anniversario della fondazione del Circolo e la ricorrenza per i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Il popolare attore Corrado Tedeschi ha stimolato e coinvolto il pubblico rendendolo parte dello spettacolo che ha tolto Dante dai banchi di scuola per portarlo, con leggerezza e profondità al contempo, nelle vite dei presenti, esaltandone la contemporaneità e l’attualità. I più conosciuti ed intensi brani dell’opera sono stati richiamati ed a tratti declamati dall’attore, che ha saputo muoversi in perfetto equilibrio tra lo spessore dei contenuti e la leggerezza dell’approccio, spogliando l’opera del sussiego accademico ed avvicinandola agli astanti.

Così l’incipit nella selva, l’incontro con Paolo e Francesca, i racconti di Ulisse, la visione della Vergine, l’incontro con Dio, fino alla immancabile Beatrice sono stati passaggi apprezzati e gustati senza timori reverenziali, in un’alternanza di riflessioni e risate che non ha mai lasciato spazio alla superficialità. Nella seconda parte dello spettacolo gli stessi brani, precedentemente richiamati, sono stati tradotti nelle suggestioni musicali del pianoforte di un ispirato Marco Beretta, che con arie dallo stesso composte, ha ben rappresentato la complessità e profondità della condizione umana descritta da Dante. Le musiche, ancora accompagnate dai versi, hanno visto susseguirsi arie ora cupe ora lievi, ritmate o più melodiche, malinconiche o solari, sempre scandendo il passo di chi sta compiendo, non solo fisicamente, un cammino.

Graditi ospiti della serata, tra gli altri, l’Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Piacenza, dott.ssa Federica Sgorbati, ed il Direttore della Sede Centrale della Banca di Piacenza, Dott. Paolo Marzaroli.