L’Antonino d’Oro a Madre Albina Dal Passo “Grazie a Piacenza di volerci bene”

Madre Albina Dal Passo, Superiora Generale delle Suore della Provvidenza per l’infanzia abbandonata, ha ricevuto il premio “Antonino d’oro 2021”.

La consegna del riconoscimento – annunciato lo scorso 9 giugno – è avvenuta in occasione della celebrazione eucaristica solenne per la Festa di Sant’Antonino, la prima presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto, nella mattinata del 4 luglio.

“Grazie a chi ha pensato alla mia congregazione per questo riconoscimento – ha detto Madre Albina -: vorrei poter fondere questa medaglia e darne una goccia ad ogni bambino che ho incontrato nella mia vita. Ma anche alle famiglie, ai giovani, alle associazioni, ai sacerdoti, ai tanti benefattori. Vorrei dedicarlo a tutti i piacentini, per dir loro grazie, perchè noi, che siamo solo piccoli strumenti nelle mani di Dio, con il vostro aiuto e affetto portiamo avanti l’opera della congregazione, che riesce a collaborare per il bene di tanti bambini. Grazie a Piacenza di volerci bene, ve ne vogliamo tanto anche noi!”.

“Il conferimento del premio – avevano motivato i Canonici del Capitolo della Basilica di Sant’Antonino – vuole essere un atto di stima e di gratitudine nei confronti di una donna consacrata che da oltre cinquant’anni si spende con entusiasmo, generosità e fedeltà nell’annuncio del vangelo, nella testimonianza della carità e nell’educazione dei più piccoli, dei ragazzi e dei giovani. Una vocazione che ha preso forma all’interno della Congregazione delle Suore della Provvidenza per l’infanzia abbandonata fondata esattamente cento anni fa da monsignor Francesco Torta, figlio della nostra Chiesa piacentina-bobbiese”.