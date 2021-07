Lavori in via Bubba e Strada delle Novate, senso unico alternato e divieto di sosta

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire l’esecuzione di lavori di riqualificazione stradale, da oggi, giovedì 8 a mercoledì 28 luglio, dalle ore 7 alle ore 18, in Strada delle Novate, nel tratto sottostante la tangenziale Sud, sono istituiti il senso unico alternato e il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere. Inoltre, da lunedì 12 a venerdì 30 luglio, sempre dalle ore 7 alle ore 18, in via Bubba, nel tratto di strada sottostante la tangenziale Sud, sono ugualmente istituiti il senso unico alternato e il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere.