Le congratulazioni del sindaco a Giacomo Carini “Piacenza orgogliosa di te”

Il Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e l’Assessore allo Sport Stefano Cavalli esprimono, anche a nome dei colleghi di Giunta, le “più sentite congratulazioni a Giacomo Carini, per l’eccezionale risultato maturato nella piscina olimpica di Tokyo”, dove il nuotatore piacentino, dopo aver conquistato la propria batteria migliorando il proprio limite personale, ha disputato una bellissima semifinale, arrivando a pochi decimi dall’accesso alla finalissima olimpica.

“Conquistare il proprio personale in un Olimpiade – aggiungono Barbieri e Cavalli – è indice non solo del crescente potenziale, ma anche della grande maturità di Giacomo Carini e del costante impegno suo e dei suoi preparatori. Siamo certi che quella di Tokyo sia solo una tappa di passaggio in una sfavillante carriera da protagonista che seguiremo sempre insieme alla comunità piacentina con orgoglio e tanta passione”.