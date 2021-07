Domenica ricca di emozioni e risultati per il Cadeo Carpaneto, nuovamente protagonista con il proprio settore femminile.

A Corridonia (Macerata), nella settima prova del Trofeo Rosa per Donne Esordienti, le ragazze del ds Bruno Bani hanno brillato grazie a un prestazione corale che ha portato risultati con gli interessi, facendo leva proprio su una vera e propria prova di squadra. Nella top ten assoluta, quarto posto per la bresciana Desirée Bani e ottavo per la conterranea Asia Zanardini, rispettivamente seconda e quarta nella classifica dei secondi anni dove la compagna di squadra Vanessa Moreschi ha chiuso settima. Nei primi anni, invece, sesta posizione per la parmense Maya Tagliente. C’è di più: con i risultati ottenuti, Desirée Bani ha conquistato la maglia di leader provvisoria del circuito, da difendere nelle restanti tre prove del Trofeo Rosa.

Foto 2 di 2



A Nogara (Verona), invece, nella corsa per Allieve quinta posizione per la bresciana Vanessa Benuzzi, piazzata nella volata che ha premiato la veneta Asia Sgaravato.

Risultati

Donne Esordienti Corridonia: 1° Vittoria Cappellini (Ciclistica San Miniato Santa Croce) 30 chilometri in 52 minuti, media 34,615 chilometri orari, 2° Emma Vanuzzo (Bicifestival), 3° Margherita Putelli (Almo), 4° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto), 5° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 6° Elisa Corradetti (Pedale Rossoblù Picenum), 7° Silvia Formisano (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 8° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto), 9° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti), 10° Carolina Esposto Giovanelli (Alma Juventus Fano).

Classifica Donne Esordienti secondo anno: 1° Vittoria Cappellini (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 2° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto), 3° Silvia Formisano (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 4° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto), 5° Carolina Esposto Giovanelli (Alma Juventus Fano), 6° Emma Franceschini (Zhiraf Guerciotti), 7° Vanessa Moreschi (Cadeo Carpaneto), 8° Aurora Casadei (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), 9° Angelica Coluccini (Zhiraf Guerciotti), 10° Giulia Cancellieri (Bicifestival).

Classifica Donne Esordienti primo anno: 1° Emma Vanuzzo (Bicifestival), 2° Margherita Putelli (Almo), 3° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 4° Elisa Corradetti (Pedale Rossoblù Picenum), 5° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti), 6° Maya Tagliente (Cadeo Carpaneto), 7° Margherita Altea (Velo Club Racing Assisi), 8° Margherita Mariottini (Ciclistica San Miniato Santa Croce)

Allieve Nogara: 1° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci) 45 chilometri in 1 ora 14 minuti 29 secondi, media 36,250 chilometri orari, 2° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 3° Asia Rabbia (Cicli Fiorin), 4° Carola Ratti (Cesano Maderno), 5° Vanessa Benuzzi (Cadeo Carpaneto), 6° Eleonora Davigo (Ciclistica Bordighera), 7° Camilla Locatelli (Cesano Maderno), 8° Valentina Del Fiol (Conscio Bike Friuli), 9° Beatrice Bertolini (Valcar-Travel &Service), 10° Federica Venturelli (Cicli Fiorin).