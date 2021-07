E’ diventata formalmente operativa la nuova squadra del Coni Point Piacenza per il quadriennio olimpico 2021-2024.

Squadra che, oltre al Delegato provinciale Robert Gionelli, vede la presenza di quattro fiduciari che saranno i referenti dei Comuni, degli Enti Locali e delle Associazioni sportive dilettantistiche della provincia di Piacenza, sulla base di una ripartizione territoriale che, come da consuetudine, è incardinata sulle quattro principali vallate piacentine: Val Nure, Val Trebbia, Val d’Arda e Val Tidone. I quattro nuovi Fiduciari del Coni Point Piacenza sono stati presentati nella mattinata di venerdì 23 luglio: i nomi sono quelli di Stefano Teragni, Giovanni Cerioni, Pietro Ercini e Pietro Peveri.

Foto 2 di 2



Teragni – Presidente del CONI Provinciale di Piacenza dal 2005 al 2012; Vicepresidente vicario del CP CONI dal 1993 al 2004. Presidente del Comitato Provinciale della Federtennis per due quadrienni olimpici. Stella d’Argento al Merito Sportivo. Professione: assicuratore – sarà Fiduciario per la Val Tidone (Alta Valtidone – Pianello – Agazzano – Ziano – Rottofreno – Castelsangiovanni – Sarmato – Calendasco – Piozzano – Borgonovo).

Cerioni – Presidente del Comitato Provinciale della Federciclismo dal 2005 al 2020; Vicepresidente vicario del CP CONI di Piacenza dal 2005 al 2012. Stella d’Argento al Merito Sportivo. Pensionato – è invece stato scelto come Fiduciario per la Val d’Arda (Cadeo – Fiorenzuola – Alseno – Besenzone – San Pietro in Cerro – Villanova – Castelvetro – Monticelli – Caorso – Cortemaggiore – Castell’Arquato – Lugagnano – Vernasca – Morfasso Gropparello).

Ercini – Vicepresidente del Comitato Provinciale della Federazione Italiana Sport Invernali dal 2009 al 2012. Consigliere dello Sci Club Monte Penice dal 2005 al 2017; Presidente della stessa ASD dal 2018 al 2020. Dal 2020 Vicepresidente di Piacenza Ski Team ASD. Professione: imprenditore – sarà il Fiduciario della Val Trebbia (Ottone – Coli – Cortebrugnatella – Cerignale – Bobbio – Travo – Zerba – Rivergaro – Gazzola – Gossolengo – Gragnano).

Infine Peveri – Vicepresidente di Ginnic Club ASD (PC) dal 2000 al 2018. Componente dello Staff Tecnico del CONI Point Piacenza dal 2009 al 2020. Istruttore della Federazione Italiana Atletica Leggera. Pensionato – sarà il Fiduciario per la Val Nure (Podenzano – Vigolzone – Ponte dell’Olio – Bettola – Farini – Ferriere – San Giorgio – Carpaneto – Pontenure).

“Questa è la squadra definitiva che lavorerà sul territorio fino al 2024, – ha spiegato il delegato Coni Robert Gionelli – sono i miei collaboratori che si occuperanno delle aree territoriali della provincia, come amo definirle sono le ‘sentinelle sportive’ del territorio perchè faranno da referenti principali per gli enti locali, i comuni, le scuole e le società sportive con il compito di raccogliere tutte le istanze territoriali. Sono il punto di contatto tra la struttura provinciale del Coni e le aree della nostra provincia, è una squadra parzialmente rinnovata con due nuovi ingressi, due dirigenti di grande esperienza, Pietro Ercini per la Val Trebbia e Pietro Peveri per la Val Nure”.