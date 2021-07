Lo sport è donna, premiate le campionesse di boxe Salus et Virtus e il maestro Alberti

In sala Consiglio, il Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e l’Assessore allo Sport Stefano Cavalli hanno ricevuto una delegazione della società sportiva Salus et Virtus, composta dalla presidente Rita Anselmi, dal maestro Roberto Alberti e dalle campionesse italiane di pugilato Roberta Bonatti, Hasna Bouyij e Jessica Altadonna.

Nel corso dell’incontro, il sindaco Patrizia Barbieri ha consegnato al “Maestro di Pugilato Benemerito” Roberto Alberti una targa, per esprimere la stima, l’affetto e la riconoscenza della comunità piacentina per lo straordinario impegno quotidiano nella gestione della palestra Salus et Virtus e nella crescita e maturazione di tanti atleti.

Ugualmente, il sindaco Barbieri ha consegnato alle tre atlete presenti, tutte ai vertici della boxe nazionale, una pergamena per sottolineare e rendere omaggio all’impegno, al talento e alla straordinaria forza d’animo che caratterizza il loro percorso sportivo.