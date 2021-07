Lo sport “scientifico” nel nuovo libro di Matteo Fortunati

Lo sport, agonistico o dilettantistico, è sempre più regolato da tecniche e comportamenti “scientifici”, intesi come sistema per raggiungere risultati da record. Un sistema di regole forgiate sulla persona e sui team, laddove questi siano espressione dell’azione sportiva, derivate come in una qualsiasi ricerca da osservazioni che diventano poi la base di modelli matematici atti a trasformare le ipotesi (o teorie) in certezze, cioè pratiche di successo. Un complesso di attività in continuo divenire, per – come si dice poco sopra – superare continuamente i record.

Tra queste i controlli e le analisi dei dati, o parametri, assumono il valore della massima attendibilità, parliamo di monitoraggio di cui ci parla in una ottima ricerca Matteo Fortunati (originario e residente a Borgonovo Valtidone) nel suo volume Teoria & Metodologia del Monitoraggio degli Atleti recentemente dato alle stampe per i tipi della edizioni LIR. Il lungo sottotitolo aiuta a capire meglio la materia: dalla quantificazione del carico di lavoro all’identificazione precoce di situazioni di sotto-prestazione sportiva e applicazione di una periodizzazione non lineare flessibile. Un testo analitico, corredato di importanti grafici, con i risultati di pazienti osservazioni derivate da esperienze personali sul campo dell’autore applicate a modelli matematici, infine una ricca bibliografia per aiutare gli atleti, e chi li gestisce, a lavorare meglio e a produrre risultati, con minori rischi.

Il libro spiega “la base teorica del monitoraggio dell’atleta e dell’individualizzazione del carico di lavoro – afferma Matteo Fortunati – per rispondere alle seguenti domande: ‘l’atleta si sta adattando al carico in maniera positiva o negativa’, ‘è possibile riconoscere precocemente se un atleta si stia dirigendo verso una condizione di sotto-prestazione sportiva?’ e ‘come applicare una periodizzazione non lineare flessibile?’ Infatti, oggigiorno sono i quesiti maggiormente posti dallo staff che vuole conoscere se l’atleta può essere allenato come programmato o se ha bisogno di maggior recupero”. Il manuale è rivolto ai professionisti, conclude Fortunati: “Quali preparatori fisici, assistenti, operatori sanitari, ma anche a chi lavora al servizio del wellness (personal trainer), ai professori universitari (ricerca scientifica), o a tutti gli sportivi amatoriali che si allenano in indipendenza, ma che vogliono qualcosa di più dalla pratica quotidiana”.

Matteo Fortunati ha una laurea triennale in Scienze Motorie e magistrale in Scienze e tecniche delle attività preventive e adattate, con lode, entrambe conseguite all’Università degli Studi di Pavia. Ha un Master di II livello all’Università di Verona ed è titolare – con merito – del Master all’Università del Galles. Oltre ai titoli accademici ha conseguito numerosi certificati, come il prestigioso CECS (NSCA), preparatore fisico FIR, FIPE (2′ livello), FIPI ed ISSA e conta già numerose esperienze in varie discipline sportive.