Da domani il sogno da inseguire è quel tricolore che, con la vittoria degli azzurri agli Europei di calcio, nella notte di domenica ha riempito le strade di tutta Italia. Per il momento, però, per le ragazze dell’Under 17 della Volley Academy Piacenza è ancora tempo di festeggiare il titolo regionale, ottenuto grazie al successo per 3-0 sull’Anderlini Modena.

Nella mattinata del 14 luglio, una rappresentanza della società, dello staff tecnico e delle atlete del club piacentino ha incontrato nella sala del consiglio comunale di Piacenza il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore allo Sport Stefano Cavalli. Un’occasione per rinnovare i complimenti per la straordinaria stagione appena conclusa, con l’auspicio di ripetersi nelle finali nazionali, al via dal 16 luglio a Salsomaggiore. “Avete dimostrato di essere una squadra di altissimo livello che ci ha fatto sognare – ha affermato il primo cittadino -. Risultati importanti come il vostro sono un momento di crescita per lo sport e per la città: siete un’eccellenza, complimenti a voi e allo staff, perché hanno creduto fortemente in questo progetto. Un progetto non solo sportivo, ma anche rivolto alla crescita umana e personale dei giovani. Sono certa che continuerete con questo impegno, siete un esempio da seguire e un riferimento per la città: siamo orgogliosi di voi e vi saremo sempre accanto”.

Foto 2 di 2



“Lo sport per noi è vita – ha quindi evidenziato il presidente della Volley Academy Corrado Marchetti -: mette insieme emozione, gioie, dolore e delusioni. Questo progetto – ha aggiunto – nasce con l’obiettivo di dare un punto di riferimento per le giovani del territorio che aspirano ed hanno il sogno di giocare nel professionismo. Per noi è importantissima la crescita delle ragazze, perché, lo ripeto, lo sport è vita e passione”.

Sono interventi poi il coach Augusto Sazzi e il capitano Luna Cicola. “Quest’anno abbiamo raggiunto risultati insperati, nonostante le difficoltà della pandemia – ha detto Sazzi -. Credo che a livello nazionale questa sia una delle scuole meglio organizzate sul territorio, in tanti ci studiano. Il nostro è un gioco serissimo: non giochiamo sulle vite delle ragazze, ma per le loro vite. Speriamo – il suo auspicio – di tornare qui tra qualche settimana con il tricolore in mano”. “Quest’anno è stato molto particolare – le parole del capitano Cicola -, iniziato tra difficoltà ed incertezza, ma siamo comunque riuscite a portare a casa questo trofeo, per cui abbiamo lottato tanto e facendo molti sacrifici: sono fiera della squadra”.