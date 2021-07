Soccorsi in azione nel pomeriggio di domenica a Brugnello lungo il fiume Trebbia per un bagnante che ha accusato un malore improvviso. Si tratta di un 60enne che si trovava una delle spiaggette abitualmente frequentate da nudisti.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con vari mezzi, l’ambulanza da Bobbio e la Croce Rossa da Marsaglia, ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso giunto da Milano. Per agevolare le operazioni di soccorso in una zona non di facile accesso, hanno operato anche i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino. In supporto anche la Polizia Provinciale.

Foto 2 di 2



L’uomo è stato raggiunto sul greto del Trebbia e una volta stabilizzato è stato caricato sull’elicottero che lo ha trasportato fino all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni sono serie ma non si trova in pericolo di vita.