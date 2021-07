Una vera e propria bufera di vento e pioggia che ha investito Piacenza, seminando danni e allagamenti in pochi minuti. Sono ancora visibili gli effetti del temporale che si è abbattuto sabato sera in vaste porzioni della pianura e con particolare violenza nel capoluogo.

La furia del vento ha abbattuto un albero in strada Machioda e stamattina – lunedì 5 luglio – non era ancora stato rimosso: ancora interrotta la circolazione lungo la direttrice. Come si vede dalle foto le radici dell’albero divelto hanno danneggiato la chiusa di un canale per l’irrigazione.

A causare i danni maggiori è stato il vento soffiato fortissimo: molti i rami caduti in diverse zone della città, inoltre cantine allagate e giardini devastati.