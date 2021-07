Mercoledì sera al Daturi “Maledetta Primavera” e il video “Slowmotion” di Mikeless 

Nell’ambito della rassegna “Accadde domani” per il cinema all’Arena Daturi di Piacenza, la proiezione del film “Maledetta Primavera” di Elisa Amoruso – protagonisti Giampaolo Morelli e Micaela Ramazzotti – in programma mercoledì 14 luglio alle 21.45, sarà accompagnata dal video “Slowmotion”.

Tre minuti, a precedere la pellicola uscita nel 2021, per dare spazio al progetto del musicista Michael Fortunati, in arte Mikeless e per l’occasione Selekim, che accende i riflettori sul lavoro di tecnici e artisti piacentini: alla regia Enrico Riscassi, cameramen Lorenzo Zanoni, aiuto camera e focus Fabio Bellotti, tecnico Luci Alberto Marvisi, proiezioni e mapping Davide Morelli di Roscharch Visual, ballerine Claudia Passaro e Martina Vitelli, tecnico del suono Riccardo Demarosi anche al basso, batterie Giovanni Savinelli, synth e piano Pietro Beltrami.